СМИ: "Роскосмос" запустит собственный телеканал

Госкорпорация "Роскосмос" совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей в ближайшее время запустит телеканал "Первый космический". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медиаотрасли.

По данным агентства, тематика канала будет посвящена космосу в целом и деятельности "Роскосмоса" в частности. В эфире покажут эксклюзивные материалы о космосе, специальные репортажи и документальные фильмы. В перспективе канал может стать круглосуточным.

Отмечается, что в настоящее время проект находится на завершающей стадии, идёт подбор сотрудников. В самом "Роскосмосе" от комментариев отказались.