Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: "Роскосмос" запустит собственный телеканал

В эфире покажут эксклюзивные материалы, спецрепортажи и документальные фильмы.

22

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Госкорпорация "Роскосмос" совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей в ближайшее время запустит телеканал "Первый космический". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медиаотрасли.

По данным агентства, тематика канала будет посвящена космосу в целом и деятельности "Роскосмоса" в частности. В эфире покажут эксклюзивные материалы о космосе, специальные репортажи и документальные фильмы. В перспективе канал может стать круглосуточным.

Время расплаты. "Роскосмос" покажет убийцу Falcon 9

Для этого нужно выполнить несколько простых условий.

Отмечается, что в настоящее время проект находится на завершающей стадии, идёт подбор сотрудников. В самом "Роскосмосе" от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землёй.

Выбор редакции

Loading...