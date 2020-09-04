В Германии объяснили неуязвимость России перед Западом

Значительные валютные запасы делают Россию неуязвимой для стран Запада. Такое мнение высказал старший бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

В своей статье он привёл слова стратега независимой консалтинговой компании Marco-Advisory Криса Вифера, который напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по величине финансовых резервов и шестое с конца по размеру государственного долга.

— Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане, — отметил Вифер (цитата по "Иносми").

Журналист также отметил, что недавно объём валютных резервов России достиг максимума — 600 миллиардов долларов. Это произошло, даже несмотря на антироссийские санкции и колебание цен на нефть.

Цшэпитц полагает, что к такому развитию событий привела экономическая политика Владимира Путина. По словам журналиста, у российского лидера есть несколько очень важных принципов и убеждений в сфере экономики, среди которых стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки и стратегия по наращиванию финансовых запасов. Кроме того, важен отказ от доллара в пользу увеличения резервов золота.