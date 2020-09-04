Британию атаковали пьяные и агрессивные германские осы

Жителей Великобритании предупредили о нашествии больших и пьяных немецких ос, которые без лишних раздумий и причин могут ужалить первого встречного. Об этом сообщает Daily Star.

— Рекордная весна и палящее лето в сочетании с обилием бродящих фруктов означают, что теперь вокруг летают 200 миллиардов "вспыльчивых" немецких ос, — говорится в публикации.

Отмечается, что на начало осени приходится пик активности этих насекомых. Поскольку матки заканчивают откладывать яйца, у рабочих ос пропадает необходимость за ними ухаживать, они начинают бесцельно летать по округе. А после употребления подпорченных фруктов насекомые пьянеют и, как следствие, становятся значительно смелее и агрессивнее.

Эксперты предупреждают, что германская оса крупнее обычной и от неё остаются болезненные укусы, при встрече с ними не рекомендуется размахивать руками, поскольку так повышается вероятность нападения.