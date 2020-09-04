Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Британию атаковали пьяные и агрессивные германские осы

Жителей Туманного Альбиона просят быть внимательнее во время прогулок и пикников.

107

Жителей Великобритании предупредили о нашествии больших и пьяных немецких ос, которые без лишних раздумий и причин могут ужалить первого встречного. Об этом сообщает Daily Star.

Рекордная весна и палящее лето в сочетании с обилием бродящих фруктов означают, что теперь вокруг летают 200 миллиардов "вспыльчивых" немецких ос, — говорится в публикации.

Прижигать и отсасывать почти бессмысленно. Россиянам рассказали, что делать при укусе змеи

Оказать необходимую в таком случае помощь могут только в больнице.

Отмечается, что на начало осени приходится пик активности этих насекомых. Поскольку матки заканчивают откладывать яйца, у рабочих ос пропадает необходимость за ними ухаживать, они начинают бесцельно летать по округе. А после употребления подпорченных фруктов насекомые пьянеют и, как следствие, становятся значительно смелее и агрессивнее.

Эксперты предупреждают, что германская оса крупнее обычной и от неё остаются болезненные укусы, при встрече с ними не рекомендуется размахивать руками, поскольку так повышается вероятность нападения.

Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре назвали самых "гнусных" насекомых.

Выбор редакции

Loading...