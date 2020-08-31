Орешкин: Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира

К концу 2020 года Россия может войти в рейтинг пяти стран мира с лучшей экономикой по паритету покупательной способности. Об этом сегодня в ходе выступления на молодёжном форуме "Территория смыслов" заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

— Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута, — сказал он.

Орешкин добавил, что эту цель необходимо будет закрепить и удержаться в первой пятёрке. В этом, по его словам, поможет достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей. Помощник президента отметил, что одной из главных причин роста российской экономики в этом году стала эпидемия коронавируса, которая сильно ударила по другим странам.