В Минздраве Дагестана заявили, что не доставали змею из желудка местной жительницы

Министерство здравоохранения Республики Дагестан опровергло сведения, что врачи извлекли змею, которая якобы заползла в рот уснувшей под деревом жительнице села Леваши.

Как сообщили Лайфу в Минздраве республики, в региональных медицинских учреждениях не извлекали змей из людей за последнее время. Таким образом выяснилось, что это произошло не в Дагестане.

Она добавила, что в ходе проверки там просто обзвонили медицинские учреждения, но нигде такого случая не было.