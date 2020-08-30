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Уснувшей россиянке в рот заползла метровая змея — видео

Сотрудников больницы шокировало увиденное.

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Видео © Пятый канал

Жительница села Леваши в Дагестане теперь вряд ли ещё когда-нибудь будет засыпать на улице под деревом, ведь, пока она дремала, к ней в рот заползла змея. Видео финальной части операции по вытаскиванию пресмыкающегося публикует Пятый канал.

Медики смогли достать змею из пациентки, пока она находилась под наркозом. Длина рептилии составила не менее метра.

На кадрах видно, что даже врачей шокировало увиденное. Вытащив змею, одна из сотрудниц больницы отскочила от операционного стола.

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Рептилию в логове окружали её сородичи.

В Минздраве республики пока не прокомментировали инцидент.

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