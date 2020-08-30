Уснувшей россиянке в рот заползла метровая змея — видео

Жительница села Леваши в Дагестане теперь вряд ли ещё когда-нибудь будет засыпать на улице под деревом, ведь, пока она дремала, к ней в рот заползла змея. Видео финальной части операции по вытаскиванию пресмыкающегося публикует Пятый канал.