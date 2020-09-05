Трамп оценил ход переговоров России и США по контролю над вооружениями: Идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские переговоры по контролю над вооружениями идут очень хорошо, но Вашингтон намерен включить в них Китай.

— В определённый момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас всё очень хорошо идёт по нераспространению ядерного оружия, — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер добавил, что считает тему контроля над вооружениями "гораздо важнее", чем глобальное потепление.

Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности проходят в Вене. В них участвуют заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.