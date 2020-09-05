Трамп оценил ход переговоров России и США по контролю над вооружениями: Идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские переговоры по контролю над вооружениями идут очень хорошо, но Вашингтон намерен включить в них Китай.
— В определённый момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас всё очень хорошо идёт по нераспространению ядерного оружия, — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер добавил, что считает тему контроля над вооружениями "гораздо важнее", чем глобальное потепление.
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности проходят в Вене. В них участвуют заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Спецпредставитель США заявил о возможном заключении договора СНВ-3 с РоссиейПо мнению американского дипломата, появление такого договора могло стать методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.
Как сообщал Лайф, срок договора между Россией и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, но в Штатах не спешат делать это, в то время как РФ готова подписать договор в любой момент. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.