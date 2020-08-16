Спецпредставитель США заявил о возможном заключении договора СНВ-3 с Россией

Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США может быть заключено в ближайшее время, чтобы ускорить подписание аналогичного договора и с Китаем. Такую позицию Вашингтона озвучил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
— Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чём-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошёл и Китай, — сказал Биллингсли в интервью японскому изданию "Никкэй".
Как отметил дипломат, в отличие от раннее озвученной позиции США, сейчас Вашингтон отошёл от требования, чтобы Китай стал одной из сторон заключения нового договора по СНВ с Россией.
— Наша концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры как между США и Россией, так и между Соединёнными Штатами и Китаем до тех пор, пока эти переговоры в конечном итоге войдут в трёхсторонние рамки, — сказал дипломат.
В Китае назвали условие присоединения к переговорам США и России по СНВ-3Однако в Поднебесной понимают, что США не примут его.
Как сообщал Лайф, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, но в Штатах не спешат делать этого, в то время как РФ готова подписать соглашение в любой момент. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.