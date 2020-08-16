Спецпредставитель США заявил о возможном заключении договора СНВ-3 с Россией

Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США может быть заключено в ближайшее время, чтобы ускорить подписание аналогичного договора и с Китаем. Такую позицию Вашингтона озвучил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

— Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чём-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошёл и Китай, — сказал Биллингсли в интервью японскому изданию "Никкэй".

Как отметил дипломат, в отличие от раннее озвученной позиции США, сейчас Вашингтон отошёл от требования, чтобы Китай стал одной из сторон заключения нового договора по СНВ с Россией.

— Наша концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры как между США и Россией, так и между Соединёнными Штатами и Китаем до тех пор, пока эти переговоры в конечном итоге войдут в трёхсторонние рамки, — сказал дипломат.