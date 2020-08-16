Специалист объяснил, как умные телевизоры шпионят за владельцами

Современные умные телевизоры могут постоянно записывать на аудио и видео всё, что происходит вокруг них. Изначально такие возможности предполагались для того, чтобы владелец мог отдавать команды жестом или голосом, однако использованы они могут быть совсем по-другому. Об этом заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

— Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций, — приводит его слова агентство "Прайм".

Однако он отмечает, что появились данные от американских правозащитников, что спецслужбы некоторых стран уже взяли на вооружение умные телевизоры и используют их для слежки за людьми. И хотя большинство производителей заботятся о безопасности своей продукции, телевизор вполне может быть взломан вирусом, как это случается с компьютерами и телефонами.