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Специалист объяснил, как умные телевизоры шпионят за владельцами

По его словам, спецслужбы некоторых стран уже пользуются этой возможностью.

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Фото © Pixabay

Современные умные телевизоры могут постоянно записывать на аудио и видео всё, что происходит вокруг них. Изначально такие возможности предполагались для того, чтобы владелец мог отдавать команды жестом или голосом, однако использованы они могут быть совсем по-другому. Об этом заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Instagram заподозрили в слежке за пользователями через камеру

Камера на телефоне срабатывала, когда ей не пользовались.

Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций,приводит его слова агентство "Прайм".

Однако он отмечает, что появились данные от американских правозащитников, что спецслужбы некоторых стран уже взяли на вооружение умные телевизоры и используют их для слежки за людьми. И хотя большинство производителей заботятся о безопасности своей продукции, телевизор вполне может быть взломан вирусом, как это случается с компьютерами и телефонами.

Ранее Лайф сообщал, что Россия лидирует по числу пользователей, столкнувшихся с приложениями для слежки.

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