У россиян появится возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов

Центробанк изучает возможность внедрения на территории России новой системы, которая позволит пополнять банковские карты на кассах магазинов. Пилотный проект будет запущен в ближайшие месяцы. Об этом сообщают "Известия".
Российские банки попросили право списывать деньги со "спящих счетов"Они хотят получить возможность делать это после неудачных попыток связаться с клиентом.
— Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдалённых и малонаселённых регионах, — приводит издание комментарий регулятора.
При этом в ЦБ отметили, что решение поставленной задачи может потребовать некоторого времени и, возможно, изменений в действующем законодательстве.
Однако, по мнению экспертов, с нововведением не всё так просто. Реализовать его в крупном городе достаточно легко — нужно заключить договор с торговой сетью, после чего заниматься лишь доработкой проекта. А вот в сельской местности у каждого магазина, как правило, свой собственник — банку необходимо налаживать взаимодействие с каждым из них по отдельности.
Ранее Лайф сообщал, что российские банки протестируют списание денег россиян по запросу компаний.