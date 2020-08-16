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У россиян появится возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов

Отмечается, что для внедрения проекта могут потребоваться изменения в законодательстве.

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Фото © Ольга Зиновская / ТАСС

Центробанк изучает возможность внедрения на территории России новой системы, которая позволит пополнять банковские карты на кассах магазинов. Пилотный проект будет запущен в ближайшие месяцы. Об этом сообщают "Известия".

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Они хотят получить возможность делать это после неудачных попыток связаться с клиентом.

Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдалённых и малонаселённых регионах, — приводит издание комментарий регулятора.

При этом в ЦБ отметили, что решение поставленной задачи может потребовать некоторого времени и, возможно, изменений в действующем законодательстве.

Однако, по мнению экспертов, с нововведением не всё так просто. Реализовать его в крупном городе достаточно легко — нужно заключить договор с торговой сетью, после чего заниматься лишь доработкой проекта. А вот в сельской местности у каждого магазина, как правило, свой собственник — банку необходимо налаживать взаимодействие с каждым из них по отдельности.

Ранее Лайф сообщал, что российские банки протестируют списание денег россиян по запросу компаний.

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