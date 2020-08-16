У россиян появится возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов

Центробанк изучает возможность внедрения на территории России новой системы, которая позволит пополнять банковские карты на кассах магазинов. Пилотный проект будет запущен в ближайшие месяцы. Об этом сообщают "Известия".

При этом в ЦБ отметили, что решение поставленной задачи может потребовать некоторого времени и, возможно, изменений в действующем законодательстве.

Однако, по мнению экспертов, с нововведением не всё так просто. Реализовать его в крупном городе достаточно легко — нужно заключить договор с торговой сетью, после чего заниматься лишь доработкой проекта. А вот в сельской местности у каждого магазина, как правило, свой собственник — банку необходимо налаживать взаимодействие с каждым из них по отдельности.