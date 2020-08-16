Москвичей ожидает облачное воскресенье и до 23 градусов тепла

В воскресенье, 16 августа, в столичном регионе России ожидается тёплая погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, температура воздуха в российской столице днём составит +21°...+23°, в Подмосковье — +18°...+23°. В ночное время в городе столбики термометров опустятся до +13°...+15°, в области — до +10°...+15°.