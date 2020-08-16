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Москвичей ожидает облачное воскресенье и до 23 градусов тепла

Скорость ветра составит 4–9 м/с.

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Фото © Pixabay

В воскресенье, 16 августа, в столичном регионе России ожидается тёплая погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать летней погоды

По его словам, до этого момента будет холоднее нормы.

По данным синоптиков, температура воздуха в российской столице днём составит +21°...+23°, в Подмосковье — +18°...+23°. В ночное время в городе столбики термометров опустятся до +13°...+15°, в области — до +10°...+15°.

Ветер западный, скорость 4–9 м/с, атмосферное давление будет слабо снижаться и к вечеру составит 745 мм рт. ст.

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