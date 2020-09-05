В Канаде пять человек погибли при стрельбе из-за семейной ссоры

В городе Ошава, провинция Онтарио, пять человек погибли при стрельбе, начавшейся из-за семейной ссоры. Ещё один человек был госпитализирован с серьёзными травмами, сообщает телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам представителя канадской полиции Джорджа Тадоса, среди жертв двое подростков, двое мужчин и женщина. Также отмечается, что стрелок погиб.

UPDATE: Police in Oshawa say all the people involved in today's deadly house shooting were family members and they were known to each other. Investigators don't believe the shooter lived at the house where 5 people were found dead. Previous story: https://t.co/Hn6iASBfrl — CBC News Alerts (@CBCAlerts) September 4, 2020

Соседи рассказали, что в доме, где произошла трагедия, проживала пара учителей с четырьмя детьми. Причины инцидента устанавливаются.