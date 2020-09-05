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В Канаде пять человек погибли при стрельбе из-за семейной ссоры

В доме, где произошла трагедия, проживала пара учителей с четырьмя детьми.

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В городе Ошава, провинция Онтарио, пять человек погибли при стрельбе, начавшейся из-за семейной ссоры. Ещё один человек был госпитализирован с серьёзными травмами, сообщает телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам представителя канадской полиции Джорджа Тадоса, среди жертв двое подростков, двое мужчин и женщина. Также отмечается, что стрелок погиб.

Соседи рассказали, что в доме, где произошла трагедия, проживала пара учителей с четырьмя детьми. Причины инцидента устанавливаются.

В Торонто неизвестные устроили стрельбу по пекарне, есть раненые

Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Чикаго стрелок открыл огонь по посетителям блинной. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

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