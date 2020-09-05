Около тысячи человек вышли на несанкционированный митинг в Хабаровске

В Хабаровске прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что митинг собрал едва ли тысячу человек. Требования у демонстрантов остаются прежними.
Администрация Хабаровска напоминает, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности и порядка. Так, в период с 11 июля в крае было зарегистрировано 4126 административных правонарушений, совершённых участниками "автопробегов" в поддержку экс-губернатора. Также сотрудники органов внутренних дел составили 173 протокола об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 151 материал, арестовано 22 человека.
Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь"Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходил на фоне серьёзного кризиса, охватившего стратегически важное градообразующее предприятие "Амурсталь". Фургал всегда называл себя спасителем завода. Но, возможно, семейный бизнес бывшего губернатора заключался лишь в активном хищении кредитов, выданных под гарантии правительства края. Теперь это стало предметом интереса следствия и может закончиться новыми обвинениями в деле Фургала. Об этом — в новом расследовании Лайфа.
Напомним, ранее прокурор заявил, что у Фургала было подразделение для ликвидации неугодных.