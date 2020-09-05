Скончалась бельгийская актриса, баронесса Анни Корди

Баронесса Анни Корди — бельгийская актриса и певица — скончалась во Франции на 93-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её племянницу Мишель Лебон.

Отмечается, что артистка умерла в коммуне Валлорис вблизи Канн. Лебон, которая проживала вместе с тётей последние несколько лет, рассказала, что актрисе стало плохо вечером. В коммуну прибыли пожарные (во Франции в их обязанности входит оказание экстренной помощи на дому), но не смогли спасти женщину.

Анни Корди записала более 600 песен, сыграла в десятках мюзиклов и семнадцати фильмах. Особенно популярна она во Франции и Валлонии. В мире продано свыше пяти миллионов альбомов и синглов Корди. В 2004 году король Бельгии Альберт II присвоил ей титул баронессы и ввёл в звание пэра. Кинозрителям актриса известна по фильмам "Кот" и "Пассажир дождя".