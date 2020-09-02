Xiaomi и Apple. Стало известно, какие смартфоны и ноутбуки россияне покупают чаще всего

Что касается смартфонов. В этом году россияне в среднем тратили на покупку смартфона около 20 тыс. руб. Пик спроса на категорию пришёлся 2 июня — тогда за неделю количество переходов на предложения гаджетов выросло на 22%. Также выяснилось, что для 75% россиян важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.

Наиболее популярным производителем смартфонов в этом году стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения гаджетов этого бренда. На втором и третьем местах расположились Samsung (21%) и Apple (18%).

К ноутбукам. В этом году россияне готовы платить за ноутбук примерно 56 тыс. руб. Чаще всего люди интересуются классическими моделями (на них пришлось 69% пользовательских переходов), а уже потом — игровыми моделями, трансформерами и нетбуками.

Самым популярным производителем оказался ASUS — 28% пользовательских переходов. На втором месте разместился Lenovo (17%), а на третьем — HP (13%).

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Есть у "Яндекс.Маркета" данные и о спросе на беспроводные наушники. Самым популярным производителем наушников стал Xiaomi с 21% пользовательских переходов. Второе место занял Apple (19%), а третье — JBL (10%).

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