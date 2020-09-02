Xiaomi и Apple. Стало известно, какие смартфоны и ноутбуки россияне покупают чаще всего

Что касается смартфонов. В этом году россияне в среднем тратили на покупку смартфона около 20 тыс. руб. Пик спроса на категорию пришёлся 2 июня — тогда за неделю количество переходов на предложения гаджетов выросло на 22%. Также выяснилось, что для 75% россиян важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.
Наиболее популярным производителем смартфонов в этом году стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения гаджетов этого бренда. На втором и третьем местах расположились Samsung (21%) и Apple (18%).
Топ-5 моделей:
— iPhone 11 на 64 Гб
— iPhone 11 на 128 Гб
К ноутбукам. В этом году россияне готовы платить за ноутбук примерно 56 тыс. руб. Чаще всего люди интересуются классическими моделями (на них пришлось 69% пользовательских переходов), а уже потом — игровыми моделями, трансформерами и нетбуками.
Самым популярным производителем оказался ASUS — 28% пользовательских переходов. На втором месте разместился Lenovo (17%), а на третьем — HP (13%).
Топ-5 моделей:
— MacBook Air 13 Mid 2017
— MacBook Pro 16
— ASUS VivoBook 15 X512
— MacBook Pro 13
— ASUS TUF Gaming FX505
Большой ноутбук может быть удобным. Что может ASUS VivoBook S15 — ноутбук с бодрым дизайном и мощным железом?ASUS обновила линейку VivoBook. Теперь устройство выделяется яркой внешностью, а за ней скрывается высокая производительность и другие параметры, которые явно вас привлекут. Лайф протестировал устройство.
Есть у "Яндекс.Маркета" данные и о спросе на беспроводные наушники. Самым популярным производителем наушников стал Xiaomi с 21% пользовательских переходов. Второе место занял Apple (19%), а третье — JBL (10%).
Топ-5 моделей:
— Xiaomi Redmi AirDots
— AirPods 2 (с зарядным футляром)
— Xiaomi AirDots Pro 2
Напомним, ранее Лайф писал о самых неочевидных брендах на рынке холодильников. А также перечислял особенности современных стиральных машин.