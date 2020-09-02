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Xiaomi и Apple. Стало известно, какие смартфоны и ноутбуки россияне покупают чаще всего

Сервис "Яндекс.Маркет" на основе данных с 1 января по 27 августа 2020 г. составил рейтинг самых популярных смартфонов и ноутбуков в России.

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Фото © ТАСС / ZUMA

Что касается смартфонов. В этом году россияне в среднем тратили на покупку смартфона около 20 тыс. руб. Пик спроса на категорию пришёлся 2 июня — тогда за неделю количество переходов на предложения гаджетов выросло на 22%. Также выяснилось, что для 75% россиян важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.

Наиболее популярным производителем смартфонов в этом году стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения гаджетов этого бренда. На втором и третьем местах расположились Samsung (21%) и Apple (18%).

Топ-5 моделей:

Samsung Galaxy A51

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

— iPhone 11 на 64 Гб

— iPhone 11 на 128 Гб

К ноутбукам. В этом году россияне готовы платить за ноутбук примерно 56 тыс. руб. Чаще всего люди интересуются классическими моделями (на них пришлось 69% пользовательских переходов), а уже потом — игровыми моделями, трансформерами и нетбуками.

Самым популярным производителем оказался ASUS — 28% пользовательских переходов. На втором месте разместился Lenovo (17%), а на третьем — HP (13%).

Топ-5 моделей:

— MacBook Air 13 Mid 2017

— MacBook Pro 16

ASUS VivoBook 15 X512

— MacBook Pro 13

— ASUS TUF Gaming FX505

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Есть у "Яндекс.Маркета" данные и о спросе на беспроводные наушники. Самым популярным производителем наушников стал Xiaomi с 21% пользовательских переходов. Второе место занял Apple (19%), а третье — JBL (10%).

Топ-5 моделей:

— Xiaomi Redmi AirDots

— AirPods 2 (с зарядным футляром)

AirPods Pro

— Xiaomi AirDots Pro 2

Samsung Galaxy Buds+

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