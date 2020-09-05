ФБР рассказало о трёх способах вмешательства в выборы президента США

Попытки иностранных государств повлиять на ход выборов президента США заключаются не только в организации кибератак на политические кампании и государственную инфраструктуру, но также включают в себя и другие методы. Об этом сообщается на сайте отделения Федерального бюро расследований (ФБР) в Сан-Франциско.

— ФБР работает с нашими федеральными партнёрами, представителями избирательных комиссий и компаниями в социальных сетях, чтобы делиться информацией об угрозах и бороться со злонамеренным иностранным влиянием, — говорится в сообщении.

Бюро утверждает, что помимо кибератак с целью похищения данных противники США используют дезинформационные кампании в соцсетях, целью которых является распространение "ложной или непоследовательной" информации о существующих социальных проблемах, чтобы спровоцировать все стороны и разжечь конфликт.

Третьим способом ФБР назвало тайное финансирование из-за рубежа избирательной гонки, размещение политической рекламы от лица американских граждан и лоббирование со стороны незарегистрированных агентов влияния.