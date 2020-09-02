Водителя Lamborghini оштрафовали за торговлю арбузами на дороге — видео

В столице Турции полицейские оштрафовали водителя из Ирана, который устроил розничную торговлю арбузами из багажника Lamborghini Aventador на одной из самых оживлённых улиц города. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
В США мужчина купил Lamborghini на деньги, выделенные на помощь бизнесу во время пандемииАмериканцу светит тюремное наказание сроком до 30 лет, а также штраф в размере до миллиона долларов.
По данным издания, мужчине выписали штраф за отсутствие необходимой для подобной деятельности лицензии, а также лишили его водительских прав на 15 дней. Отмечается, что всё происходящее "арбузный нарушитель" транслировал на своих страницах в социальных сетях.
Журналисты подсчитали, что если автомобиль действительно принадлежит мужчине, то, скорее всего, заработал он на него не торговлей. Сумма штрафа составила 1228 турецких лир (около 12 тысяч рублей), а арбузы он продавал по пять лир (около 50 рублей) за килограмм. При этом только ежегодный налог на авто составляет порядка 46 000 лир, а стоимость подержанной машины, по данным турецких журналистов, и вовсе переваливает за пять миллионов.
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