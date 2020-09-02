Водителя Lamborghini оштрафовали за торговлю арбузами на дороге — видео

В столице Турции полицейские оштрафовали водителя из Ирана, который устроил розничную торговлю арбузами из багажника Lamborghini Aventador на одной из самых оживлённых улиц города. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По данным издания, мужчине выписали штраф за отсутствие необходимой для подобной деятельности лицензии, а также лишили его водительских прав на 15 дней. Отмечается, что всё происходящее "арбузный нарушитель" транслировал на своих страницах в социальных сетях.

Журналисты подсчитали, что если автомобиль действительно принадлежит мужчине, то, скорее всего, заработал он на него не торговлей. Сумма штрафа составила 1228 турецких лир (около 12 тысяч рублей), а арбузы он продавал по пять лир (около 50 рублей) за килограмм. При этом только ежегодный налог на авто составляет порядка 46 000 лир, а стоимость подержанной машины, по данным турецких журналистов, и вовсе переваливает за пять миллионов.