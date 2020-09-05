Учения ШОС "Мирная миссия" перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированные на 2020 год, перенесли на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

— В связи с распространением коронавирусной инфекции совместное антитеррористическое учение ШОС "Мирная миссия" перенесено с 2020 на 2021 год, — говорится в сообщении.

Учения "Мирная миссия" проводятся с 2005 года. 15 лет назад они прошли во Владивостоке и Китае.

Накануне глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев принял участие в заседании глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ, которое состоялось в Москве. Участники встречи выразили обеспокоенность в связи с ростом очагов напряжённости и конфликтных зон в мире, а также дефицитом доверия.

Также по итогам заседания были подписаны совместное коммюнике и заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне.