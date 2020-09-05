Налоговый second hand. Когда (не) надо платить НДФЛ на "Авито" или "Юле"

Всего лет 20 назад, чтобы продать что-то из своих вполне приличных, но уже ненужных вещей или купить что-то подержанное, но пригодное для использования в хозяйстве, нужно было расклеивать объявления по столбам, распространять информацию среди родственников или давать её платно в печатные издания. Сегодня такие вопросы решаются просто: достаточно разместить объявление в Интернете на специальном сервисе и среди откликов выбрать подходящее предложение о покупке или обмене. Но как же налоги? Тем более что постоянно появляются сообщения о том, что со всего проданного надо заплатить в бюджет.

Согласно Налоговому кодексу, продажа товара через "Авито" или "Юлу" ничем не отличается от продажи товаров в офлайне: если получен налогооблагаемый доход, с него надо заплатить налоги. Именно об этом чиновники и сообщают в своих письмах-напоминалках. Если получен доход и на эту сделку не распространяются законные налоговые льготы, то придётся с неё заплатить 13%. Собственно, поэтому налог так и называется — налог на доходы физических лиц. Есть доход — надо платить в бюджет, нет — не надо. Журналисты некоторых изданий это понимают по-своему, и в результате появляются заметки типа "Теперь с подержанных товаров надо платить налог". Хотя никаких поправок в законодательство или новых требований не появлялось.

Впрочем, слово "доход" налоговики иногда тоже понимают по-своему, подразумевая под ним выручку со сделки купли-продажи. Точку в таких спорах много лет назад поставил Конституционный суд, который в своём определении № 2539-О обоснованно заявил: согласно статье 41 Налогового кодекса доходом может признаваться только экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Иными словами, если продавец купил коньки, скажем, за пять тысяч рублей, а продал их через "Авито" за ту же сумму или дешевле, то, разумеется, он не получил никакого дохода, а значит, и налогов платить не должен.

Если же стоимость выше, то надо посмотреть, распространяются ли на такую продажу налоговые льготы. Например, налоговым законодательством предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трёх лет, а кроме того, существует так называемый налоговый вычет в 250 тысяч рублей. Это означает, что если вы владеете вещью более трёх лет или даже немного (менее 250 тысяч рублей в год) заработали на продаже б/у вещей на "Авито" или "Юле", то всё равно ничего государству не должны.

"А я зарабатываю на "Авито" и не плачу налоги"

Впрочем, конечно, есть на "Авито" или "Юле" множество персонажей, которые зарабатывают тем, что занимаются перепродажей чужих вещей на интернет-площадках. И налоги они уплачивают далеко не всегда. Во многом это обусловлено тем, что в "ручном" режиме осуществлять надзор за уплатой НДФЛ по мелким сделкам между гражданами технически невозможно. Когда-то ФНС пыталась отслеживать продажи подержанных автомобилей, однако быстро выяснилось, что даже в этом дорогом сегменте трудозатраты не окупаются: доначислить налоги удавалось в крайне редких случаях — как раз из-за законных налоговых льгот.