План ОСТ-2. Как проходит колонизация Украины

Стать в наше время победителем в ходе боевых действий - это очень дорого. Приходится восстанавливать страну и содержать побежденных. Гораздо выгоднее колонизировать страну-соседа не с помощью войск, а при помощи современных экономических рычагов. Ярчайший пример современной колонизации, увы, мы можем наблюдать практически в прямом эфире - на Украине. В том, как без инвестиций и приватизации иностранцы получают контроль над денежными потоками всей республики, разбирался Лайф

Парламент Украины 25 августа ратифицировала меморандум о выделяемом Евросоюзом кредите на 1,2 млрд евро. Традиционно, коммерческий кредит, выданный пусть и под низкую ставку, на Незалежней называют “помощью” - хотя этот кредит, как все другие придется рано или поздно отдавать. Как и все прочие “пакеты поддержки”, этот займ иностранные кредиторы обусловили рядом условий. Это уже ставшие привычными “реформы” - дальнейшее повышение тарифов для населения, увеличение налогов и фактического пенсионного возраста. Но теперь в список вошли и фактически политически условия: усиление иностранного контроля над стратегическими украинскими предприятиями.

По примеру Нафтогаза

Фото © ТАСС/Максим Никитин

Уже сейчас самые крупные государственные компании Украины («Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины», «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Укрпочта») работают под контролем наблюдательных советов, которые состоят преимущественно из иностранных граждан, делегируемых в эти самые советы от кредиторов из ЕС. По тексту меморандума, их количество должно увеличиться до 15, и в этих компаниях вводится “рыночный подход к формированию прибыли”. И главное, Украина обязалась “обеспечить всех членов наблюдательных советов рыночными зарплатами. На время карантина они были ограничены суммой в 47 тысяч гривен (около 130 тысяч рублей) в месяц.

О чем идет речь, наглядно видно на примере первой украинской государственной компании, в которой государство было фактически отстранено от управления - "Нафтогаза". За время руководства Советом директоров, состоящих почти полностью из иностранцев, тарифы на газ для населения выросли более чем в 10 раз. При этом Совету директоров "Нафтогаза" в 2018 году было выплачено 618 млн гривен - это больше, чем зарабатывают управленцы "Газпрома".

А после принятия новых правил в этом году эта компания-монополист больше не обязан обеспечивать внутренний рынок Украины газом своей добычи, а может его продавать на экспорт, для этого нужно решение наблюдательного совета, что не может не привести к дальнейшему росту цен на газ для населения (согласно анонсу руководства "Нафтогаза" - цена на газ с начала осени может вырасти почти на 40%).

Или, вот компания НАЭК "Энергоатом", производящая почти 50% электроэнергии на Украине и являющаяся почему-то банкротом на фактически монопольном рынке, должна исполнять административные ограничения, не дающие возможность производить дополнительную электроэнергию. Конечно, это все не в интересах Украины, но вполне укладывается в схему интересов “западных партнёров”, которые без вложений в украинскую экономику используют её ещё сохранившиеся ресурсы в своих целях.

При этом даже президент Украины Владимир Зеленский не раз высказывался по поводу того, что украинцы в наблюдательных советах госкомпаний “чувствуют себя национальным меньшинством”, а зарплаты и премии членов этих самых советов, которые от силы два или три раза в год прилетают на Украину - на уровне министерских. “Сегодня фактически наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать“, – констатировал Зеленский”, и тем не менее, в подписанном Украиной меморандуме присутствует требование обеспечить всех членов наблюдательных советов рыночными зарплатами. То есть факту - внешнее управление осуществляется ещё и за деньги самих украинцев.

Паны и холопы

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

По данным Госстата Украины, в первом квартале 2020 года 43 процента украинцев получали зарплату до 7 тысяч гривен. То есть на руки люди получают примерно 200 евро в месяц, при этом, по официальной статистике - на Украине безработица составляет 9,1%, а по данным украинского Центра экономической стратегии - примерно 17%. Поэтому, вполне логично, что большая часть трудоспособного населения отправляется на заработки в другие страны.

Исчерпывающей информации о том, сколько украинцев уезжает работать за границу, нет, но если ориентироваться на данные официальной украинской статистики за 2017 год, то 1 млн 303 тысячи, при этом по подсчётам Нацбанка Украины - в 2019 году трудовые мигранты перевели на Украину 12 миллиардов долларов США. Это - более 8% ВВП страны. Понятно, что остановить поток заробитчан за границу властям Украины в ближайшее время не удастся, но, может быть, руководство этой страны и не имеет таких целей? Ведь в меморандуме между ЕС и Украиной заложены ещё: и “оптимизация образовательных учреждений” - как сокращение бюджетных издержек вследствие сокращения мест бесплатного образования; и реформы в сфере юриспруденции - среди которых международным организациям и организациям-донорам «должна быть предоставлена решающая роль в органе, который является компетентным в отборе специализированных судей». Иностранцы будут не только рулить экономикой государства, но еще и формировать судебную власть.

План ОСТ-2 XXI века

То есть, на Украине формируется такая система внешнего управления, чтобы население обслуживало интересы западных транснациональных корпораций, которые в любом случае извлекают прибыль. А сами украинцы выступают в роли тех, кто работает на эти интересы и оплачивает их или своими налогами или своим трудом в качестве бесправной и дешёвой рабочей силы.

Параллели с гитлеровским генеральным планом “ОСТ” напрашиваются сами собой. Идеологи Третьего рейха тогда планировали переселение и обращение в экономическое рабство славянских народов, которые, по их планам, должны были потерпеть поражение во Второй мировой войне. Разница только в том, что сегодня Запад проводит свои завоевания без применения военной силы. Всего-то расходов - кредит в 1,2 млрд евро. Главное — об агрессии России кричать погромче.