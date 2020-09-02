Хуже нацистов. В Башкортостане задержали подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана ВОВ

В пресс-службе СК Башкортостана рассказали Лайфу, что резонансное расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Подозреваемые в убийстве задержаны и дают показания. Также обнаружены и изъяты денежные средства, похищенные у потерпевшего.

Закадычные друзья

В этой истории фигурируют два бывших сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Виктор Валавин работал заместителем начальника лечебно-исправительного учреждения ФСИН, а Юрий Никитин был там водителем до 2009 года. Так и познакомились. После выхода на пенсию Валавин жил в селе Леуза Башкортостана, а Никитин — в соседней Челябинской области. Они изредка встречались и выпивали, вспоминая прошлое. В этот раз Никитин также приехал в гости к старому другу и за совместным распитием самогона у них, видимо, и созрел преступный замысел.

Фото © OK / Юрий Никитин

По версии следствия, приятели решили наведаться к ветерану войны Ивану Несмеянову, потому что считали, что у него было, чем можно поживиться: по данным Валавина, старик откладывал пенсию на чёрный день и у него уже набрался целый миллион рублей. Несколько дней приятели решались, идти им на дело или не идти.

К ветерану за миллионом

По версии следствия, 9 июля приятели наконец решились на грабёж. Скрыв лица за балаклавами и изрядно подзаправившись самогоном, они в час ночи направились к ветерану в дом, считая, что тот будет крепко спать. Дверь была заперта, поэтому злоумышленники выломали окно, чтобы открыть щеколду изнутри. По их словам, никто не хотел убивать хозяина, но столетний ветеран вдруг проснулся от шума.

Фото © OK / Виктор Валавин

Никитина это не на шутку испугало, и тогда с особой жестокостью грабитель накинулся на деда, чтобы выведать, где находятся все его пенсионные сбережения. Согласно материалам уголовного дела, когда обессилевший от пыток ветеран отдал зверям свои сбережения, злодеи нанесли ему стеклянной бутылкой удары по голове, связали верёвкой и оставили умирать.

Украденный миллион грабители разделили пополам. Валавин зарыл деньги на своём участке, а Никитин сбежал с деньгами домой, в Челябинскую область.

Лес, полиция и полиграф

Несмеянов, несмотря на свои преклонные года, был бодрым и обладал от природы железным здоровьем. Поэтому жители села сразу же забили тревогу, когда ветеран перестал вдруг выходить на улицу. Прибывшие на место оперативники сразу же поняли, что Несмеянова жестоко убили. И убийца должен быть где-то поблизости, в этом небольшом селе.

На допрос начали вызывать жителей села, в том числе дошла очередь и до Валавина. По ранее оговорённой легенде с Никитиным, тот утверждал, что ночью спал один у себя дома. Тогда сыщики решили вызвать на допрос и прохождение полиграфа Никитина, который находился в тот момент в соседней Челябинской области, попросив Валавина привезти его на своей машине.

Настойчивый интерес следователей напугал грабителей, и они перепрятали награбленное в лесу между селом Айлино и посёлком Межевой Челябинской области. Чтобы спокойно пройти допрос и полиграф, Никитин даже купил успокоительное. Бывшим сотрудникам ФСИН удалось обмануть полиграф, и в последующем они держали связь между собой через мессенджеры с помощью специально придуманных шифров. "Привет, брат" означало, что всё спокойно. Если всё становилось плохо, то нужно было написать "Привет, брат. Как дела?"

С помощью активных следственных действий сыщикам удалось выйти на след грабителей. Сейчас злоумышленники задержаны. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые экспертизы, а также выясняют детали убийства. Никитин полностью отрицает свою вину, мол, в тот вечер он вообще спал у себя дома. А Валавин уже во всём сознался.

Ветеран с большим прошлым

Для жителей села произошедшее стало сильным шоком. Они любили Несмеянова. Он был примером стойкости и мужества для многих. Также ветеран принимал активное участие в жизни селян и часто приходил в местную школу, чтобы пообщаться с детьми и дать уроки мужества. К нему приезжали жители других городов, чтобы узнать об истории этих краёв.