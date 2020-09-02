Суд оставил под арестом обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца и одни сутки, до 7 декабря. Суд это прошение удовлетворил.

"Невиновному это не нужно". Адвокат отреагировал на сообщения об отказе Сафронова от сделки со следствием Юрист отметил, что серьёзно этот вопрос не рассматривался, даже когда прозвучал.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова, вины журналист не признал. Защита подала апелляцию, Мосгорсуд отклонил жалобу, признав арест законным.