Оговор или приговор: легенду советского спорта пять лет обвиняют в надругательстве над 3-летней внучкой

На Кубани пять лет расследуют дело о сексуальном насилии над 3-летней девочкой со стороны ее деда — легенды советской тяжелой атлетики. В 2015-м эксперты подтвердили, что ребенок получил психологическую травму, а тесты деда показали, что он склонен к педофилии. Но повторная экспертиза дала противоположный результат. Следователи несколько раз закрывали уголовное дело из-за «отсутствия преступления». Но родители пострадавшей девочки настаивают на виновности ее деда по отцовской линии и требуют правосудия.

«Сережа плохой. Трогал меня...»

Скандальная история началась весной 2015-го. Следователи возбудили дело о сексуальном насилии над трехлетней девочкой по заявлению матери ребенка и ее семьи — Ибрагимовых. Они обвинили в надругательстве над девочкой легенду советского спорта, двукратного чемпиона Европы и мира по тяжелой атлетике Сергея Аракелова, который приходится девочке дедом по отцовской линии.

Сергей Аракелов. Кадр из видео YouTube/Россия. Кубань

Семья Ибрагимовых, с которыми сейчас находится ребенок, утверждают, что заметили странности в поведении девочки еще осенью 2014-го. Из ее слов родители сделали вывод, что «Сережа» (так называет девочка Сергея Аракелова) якобы прикасался к ее половым органам. Родители якобы даже обнаружили у девочки на ногах кровоподтеки. Ибрагимовы обратились в правоохранительные органы.

Следователи назначили девочке психо-диагностического обследование. Ребенка проверяла сотрудница управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодарского края Альбина Дмитриева в присутствии старшего следователя управления СК по Краснодарскому краю Власа Кузнецова, который принял решение о возбуждении уголовного дела.

Следователь поставил перед Дмитриевой вопрос: была ли девочка жертвой сексуального преступления. Эксперт ответила, что в поведении ребенка «прослеживаются признаки травматического для нее общения с «Сережей» (Сергеем Аракеловым).

«[Девочка] несколько раз повторила во время обследования, что «Сережа» плохой… Я к нему не хочу. Трогал меня». Указывает на область промежности и ягодиц», — сообщила Дмитриева в официальном письме следователю Кузнецову. Документ подписан начальником управления по вопросам семьи и детства Натальей Некрасовой. Лайф связался с ней, чтобы узнать, как проходило обследование девочки, но женщина не смогла ничего рассказать: «У нас был слишком большой делооборот, чтобы запомнить конкретный случай».

Некрасова говорит, что ушла из управления несколько лет назад. Альбина Дмитриева, которая проводила обследование девочки, тоже покинула администрацию и переехала жить в Израиль.

Девочку также наблюдали в краснодарском частном центре судебной экспертизы «Аналитика», где подтвердили, что у нее «психическое расстройство, вызванное посттравматическим стрессом, обусловленным боязнью «дедушки Сережи»(Аракелов С.А.) и жестокостью, с которой он с ней обращался».

Риск расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии

В 2015 году ребенок проходил еще одно исследование — в экспертно-криминалистическом отделе управления ГСУ Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Эксперт с 17-летним стажем Наталья Сухорукова пришла к выводу, что у девочки — расстройство психо-сексуального развития, связанное «с совершенными в отношении нее противоправными действиями». Сухорукова указала, что ребенок нуждается в медико-психологической реабилитации и порекомендовала с девочкой более следственных действий не вести.

Сухорукова также наблюдала деда девочки Сергея Аракелова, которого родственники по материнской линии заподозрили в надругательстве над ребенком. Тест с Аракеловым указал на «риск формирования у него расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии».

Правда, затем Аракелов прошел ещё одно обследование - в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского». На этот раз результаты оказались противоположными: у мужчины не было выявлено никаких расстройств сексуального предпочтения, в том числе и педофилии. Более того, специалисты ФГБУ изучили отчет криминалиста Сухоруковой и пришли к выводу, что утверждение эксперта о склонности Аракелова к педофилии ничем не подтверждено.

Валентина Ибрагимова говорит, что эксперта-криминалиста Сухорукову несколько раз допрашивали в СК по обследованию Сергея Аракелова и его внучки, и она, якобы, подтвердила, что уверена в проведенном исследовании:

«У нее (эксперта Сухоруковой) 23 года стажа, она работала в центре Сербского (национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии, — ред.). В России таких спецов по пальцам одной руки можно пересчитать. А в делах подобного рода экспертиза имеет главенствующую роль», — считает Ибрагимова.

Кровоподтеки на ногах и бактериальный вагиноз

Как утверждают Ибрагимовы, осенью 2014-го, когда по их версии, произошло секуальное насилие над их ребенком, девочка долго болела и у нее в ходе обследований обнаружили кровоподтеки на ногах и выявили «бактериальный вагиноз, герпес 6 типа, цитомегаловирус и хламидия-пневмонию».

«В течении 8 месяцев моя дочь задыхалась от кашля, постоянно была высокая температура. Мы постоянно находились у врачей, неоднократно вызывали скорую помощь», — вспоминает мать девочки Диана Ибрагимова. Она утверждает, что в ходе следствия те же инфекции были выявлены и у Сергея Аракелова, но документальных подтверждений тому нет.

С кровоподтеками ног девочка наблюдалась в ГБУЗ «Детская городская поликлиника №6» Краснодара. Педиатр Валентина Игнатьева, которая на тот момент работала в этой больнице, подтвердила Лайфу, что ребенок находился на обследовании с кровоподтеками:

«Действительно наблюдались они в шестой поликлинике. Они к ней по адресу относились. Но было это очень давно, там пять лет уже не работаю. Поэтому, какой был результат, сказать не могу. Кровоподтеки — это только следствие, а что стало причиной, — ушибы или болезнь, это вопрос обследования», — добавила Игнатьева.

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Доследственная проверка подтвердила факт преступления. Старший следователь Кузнецов пришел к выводу, что неустановленное лицо, «воспользовавшись беспомощным состоянием 3-летней девочки, совершило прикосновение к ее половым органам, тем самым совершив с ней иные действия сексуального характера». Местом преступления оперативники определи квартиру в доме 21/3 по улице Промышленной Краснодара, где проживает семья отца девочки Эдуарда Аракелова.

Война семей

После огласки истории с надругательством над ребенком семья Ибрагимовых прекратила контакты с Аракеловыми, родственниками девочки по отцовской линии. Между семьями началась настоящая война. Валентина Ибрагимова, бабушка пострадавшей девочки говорит, что после того, как ее семья подала заявление о надругательстве над девочкой со стороны Сергея Аракелова, родственники стали им мстить:

Эдуард Аракелов. Кадр из видео YouTube/Jamal Lamar

«Эдуард Аракелов, бывший капитан МВД, защищает отца. Когда мы написали заявление в СК, он добивался, чтобы мою дочь лишили родительских прав. Она тогда училась в Австрии в университете. На дочку ее тоже подали документы в 2012-м, на проживание в Австрии, и отец Эдуард тогда дал свое согласие. А когда начался скандал, он вместо того, чтобы защищать права своего ребенка, начал нам мстить, в аэропорту сделал стоп-лист на ребенка — пишет заявление у нотариуса об аннулировании разрешения на вывоз девочки за границу. Тут уже его отец бросился утверждать, что мы его оговорили, чтобы получить ВНЖ в Австрии», — вспоминает Ибрагимова. По ее словам, Аракелов имеет связи в правоохранительных органах и мог ими воспользоваться, чтобы повлиять на ход расследования дела.

«Аракелов работал в Центре лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД по краю. Эта организация продавала лицензии на оружие. Он имел огромные связи и за деньги делал документы. Но имел глупость пострелять из карабина "Сайга" в центре города. Да еще болтал, что возит начальству взятки. Потом его уволили. В разгар уголовного дела Аракелов женится снова и создает новую семью, видимо, чтобы показать, что он нормальный парень, семейный», — полагает Ибрагимова.

Эдуард Аракелов. Фото предоставлено источником LIFE

Как утверждают Ибрагимовы, Эдуард Аракелов тоже написал на них заявление в Следственный комитет, а Аракелов-старший обратился с письмом к губернатору Краснодарского края с просьбой проверить доходы главы семьи Ибрагимовых.

До скандала с девочкой члены семей Ибрагимовых и Аракеловых вместе выступали учредителями краснодарской ячейки партии «За справедливость!», созданной бывшим аппаратчиком партии «Справедливая Россия» Владимиром Пономаренко.

Скандальный висяк

В 2017-м после двух лет следственных действий точки в деле поставлено так и не было. Ибрагимовы пожаловались в прокуратуру на затягивание расследования. Прокуроры подтвердили, что в деле допущена волокита.

Ещё через год следователь первого отдела РОВД СУ СК России по Краснодарскому краю А.В. Цуканов закрыл дело за отсутствием преступления. Ибрагимовым удалось добиться возобновления расследования. Дело изучил зампрокурора Краснодарского края Валерий Рябоконев. Он заметил, что следователи не проверили доводы о том, что у девочки обнаружили воспаление промежности и кровоподтеки на ногах после посещения дома семьи Аракеловых.

Имеющиеся в деле экспертизы, касающиеся состояния девочки, не содержат однозначных выводов по существу вопросов, заключил зампрокурора. То же самое с обследованием Сергея Аракелова: в деле два заключения экспертов по Аракелову, и они противоречат друг другу. А от дополнительной экспертизы он отказался.

Аракелов-младший на допросе обращал внимание следователей, что девочка говорит о надругательстве со стороны деда стишками, что может свидетельствовать о заученности речи. Но правоохранители не стали проводить лингвистическую и психологическую проверку его слов. А надо было, считает Рябоконев.

В экспертно-криминалистическом отделе управления СК по Северо Кавказскому-федеральному округу проводить повторную экспертизу девочки и Аракелова отказались, сославшись на наличие в деле сразу трёх экспертиз. Там указали, что повторная проверка назначается, только если есть сомнения по поводу предыдущей или при появлении в деле новых деталей. Но, похоже, ни сомнений, ни деталей в деле не появилось.

Фото © ТАСС/Артем Геодакян

«У ребенка было четыре экспертизы, а Аракелову даже не поменяли статус. Прокурор края писал о допущенной в деле волоките, нарушении ОПК. Но, видимо, тогда было принято решение дело замять, мол, мы поплачем и несолоно хлебавши уйдем. Следователь, который вел дело, нам под запись подтвердил, что факт преступления установлен. Мы его спрашиваем, чего ждут. Говорит: жду указаний руководства <...> Ходили на прием к главе Следственного комитета по краю Бугаенко Вадиму Олеговичу. Он с квадратными глазами нас послушал, и говорит: «Извинте, заволокитили», — рассказывает Валентина Ибрагимова.

Добиться правды семье Ибрагимовых теперь помогает петербургский кризисный центр «Птицы», который занимается помощью жертвам насилия. Специалист центра Наталия Никифорова говорит, что к ним приходят люди и просят отказаться от этого дела, уверяя, что «бабушка» (Валентина Ибрагимова) — сумасшедшая.

Сама Ибрагимова считает, что многие просто не понимают, зачем она уже пять лет выносит на публику щепетильный скандал, касающийся ее семьи:

«Вдумайтесь, сколько у нас насилия за закрытыми дверями. Матери умалчивают все, лишь бы не выносить сор из избы. Не будем позориться. А мы хотим добиться справедливости. Но это не все понимают. Мне говорят, я бабушка отмороженная».

Оговор уважаемого человека

Лайф поговорил с Эдуардом Аракеловым, который приходится сыном бывшему чемпиону по тяжелой атлетике Сергею Аракелову. Он считает, что никакого надругательства над девочкой не было:

«Этого не было. Бабушка (Валентина Ибрагимова) вышла на пенсию, ей нечем заняться. Краснодарский СК закрыл дело в 2018 году. Больше разговаривать тут не о чем», — отсек Эдуард Аракелов.

С Сергеем Аракеловым на момент публикации связаться не удалось, он многократно сбрасывал трубку. Его адвокат Эдуард Гулишан ответил на звонок, но услышав про Ибрагимовых и Аракеловых, бросил трубку. При повторном звонке, выслушав, заявил: «Мне нечего вам сказать».

Летом прошлого года Гулинаш высказался об уголовном деле для местной прессы. Защитник заявил, что Сергей Аракелов никогда не был ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу о надругательстве над его внучкой. Да и вообще Аракеловы считают надругательство выдумкой, добавил защитник. По его версии, причиной всему стала распря между семьями Аракеловых и Ибрагимовых. Начался конфликт с того, что Эдуард Аракелов, отец пострадавшей девочки, после развода с Дианой Ибрагимовой создал другую семью. Тогда Ибрагимовы якобы начали шантажировать Аракеловых, настаивая на смене фамилии их общего ребенка и требуя единовременную выплату алиментов на 5 миллионов рублей, уверяет адвокат.

PS

Семья Ибрагимовых уехала из Краснодара, но они продолжают обращаться во всевозможные инстанции, чтобы добиться продолжения расследования — последний раз оно было прекращено в прошлом году. Бывший звезда советской тяжелой атлетики Сергей Аракелов, по словам Валентины Ибрагимовой, продолжает заниматься тренерской деятельностью:

«Мы писали министру спорта Краснодарского края Людмиле Черновой, как Сергей Аракелов после случившегося продолжает тренировать детей в спортивной школе — ДЮСШ тяжелой атлетики в Краснодаре. Как он работал с детками, имея такие черные мысли...», — восклицает Ибрагимова.