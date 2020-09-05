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Разведчик рассказал, за что получил звание Героя России

Юрий Шевченко с 1969 до 2001 год выезжал в загранкомандировки с разведывательными целями и занимался вербовкой.

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Юрий Шевченко. Фото © Служба внешней разведки РФ

Выдающийся советский разведчик-нелегал Юрий Шевченко рассказал, за что он был удостоен звания Героя России. Он полагает, что высшую награду получил за добычу ценных сведений о планах и действиях США и НАТО в отношении СССР.

Был такой период, когда высшее руководство нашей службы говорило: "Слушай, ты даёшь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза". Наверное, за это, — предположил Шевченко в эфире телеканала "Россия-1".

Глава СВР рассекретил имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов

Заявление посвящено юбилею Службы внешней разведки.

Разведчик-нелегал — это разведчик, работающий в другой стране под видом гражданина этого государства или гражданина какого-либо другого государства. Личности выдающихся представителей этой службы было решено рассекретить в честь столетнего юбилея СВР.

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