Разведчик рассказал, за что получил звание Героя России

Юрий Шевченко с 1969 до 2001 год выезжал в загранкомандировки с разведывательными целями и занимался вербовкой.

Выдающийся советский разведчик-нелегал Юрий Шевченко рассказал, за что он был удостоен звания Героя России. Он полагает, что высшую награду получил за добычу ценных сведений о планах и действиях США и НАТО в отношении СССР.

— Был такой период, когда высшее руководство нашей службы говорило: "Слушай, ты даёшь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза". Наверное, за это, — предположил Шевченко в эфире телеканала "Россия-1".