Названы страны Европы, которые могут открыть границы для россиян осенью

Вслед за Польшей разрешить авиасообщение с Россией могут и другие европейские страны. Соответствующее решение могут принять в кратчайшие сроки, заявил URA.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Как мы слышали, о готовности [принять россиян] заявила Греция. Говорили об Испании — но там по заражению пошёл рост. Говорили про Германию. Кипр тоже готов, — сказал собеседник агентства.

Специалист напомнил, что для восстановления авиасообщения решение об открытии границ должно быть одобрено обеими сторонами. Его принимают, основываясь на динамике заражения в странах и туристическом интересе. Барзыкин подчеркнул, что странам важны пассажиры, а Росавиации — полёты воздушных судов.

— Сейчас наблюдаются позитивные факторы: несмотря на прогнозы о второй волне заражения, поэтапно идёт восстановление туризма, — резюмировал Юрий Барзыкин.