Названы страны Европы, которые могут открыть границы для россиян осенью

Вслед за Польшей разрешить авиасообщение с Россией могут и другие европейские страны. Соответствующее решение могут принять в кратчайшие сроки, заявил URA.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
— Как мы слышали, о готовности [принять россиян] заявила Греция. Говорили об Испании — но там по заражению пошёл рост. Говорили про Германию. Кипр тоже готов, — сказал собеседник агентства.
Россиянам объяснили особые правила въезда в ОАЭ, Египет и на МальдивыСпециальный порядок связан с пандемией коронавируса.
Специалист напомнил, что для восстановления авиасообщения решение об открытии границ должно быть одобрено обеими сторонами. Его принимают, основываясь на динамике заражения в странах и туристическом интересе. Барзыкин подчеркнул, что странам важны пассажиры, а Росавиации — полёты воздушных судов.
— Сейчас наблюдаются позитивные факторы: несмотря на прогнозы о второй волне заражения, поэтапно идёт восстановление туризма, — резюмировал Юрий Барзыкин.
Напомним, ранее Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. В новый перечень вошло 44 государства, постановление будет действовать до 15 сентября. Запрет на полёты не распространяется на суда, которые выполняют рейсы с согласия премьер-министра республики, а также военные полёты.