Отряд студентов-спасателей привлекли к тушению лесных пожаров в Ростовской области

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Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают ликвидировать природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области, площадь которого уже превысила одну тысячу гектаров. Волонтёры прошли специальную подготовку и обладают необходимыми навыками для работы в зоне ЧС.

Фото © ВСКС 1 / 2

— Под руководством пожарных и спасателей отряд ликвидирует возгорания, проводит окарауливание и проливку тлеющих остатков деревьев и кустарников. Команда оснащена всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, пожарно-спасательным оборудованием, а также техникой, — сообщили Лайфу в пресс-службе ВСКС.

Огонь уничтожил десятки домов, погорельцев размещают в зданиях школ. Для них собирают предметы первой необходимости и еду.