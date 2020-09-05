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Отряд студентов-спасателей привлекли к тушению лесных пожаров в Ростовской области

Под руководством профессионалов ребята ликвидируют возгорания, проводят проливку тлеющих остатков деревьев и кустарников.

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Видео © LIFE

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают ликвидировать природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области, площадь которого уже превысила одну тысячу гектаров. Волонтёры прошли специальную подготовку и обладают необходимыми навыками для работы в зоне ЧС.

Фото © ВСКС

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Под руководством пожарных и спасателей отряд ликвидирует возгорания, проводит окарауливание и проливку тлеющих остатков деревьев и кустарников. Команда оснащена всем необходимым: экипировкой, средствами защиты, пожарно-спасательным оборудованием, а также техникой, — сообщили Лайфу в пресс-службе ВСКС.

Огонь уничтожил десятки домов, погорельцев размещают в зданиях школ. Для них собирают предметы первой необходимости и еду.

Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 1,5 тысячи гектаров

Населённым пунктам огонь не угрожает, уточнили в МЧС.

Как ранее сообщал Лайф, пожары возникли на территории Тарасовского, Каменского, Белокалитвинского и Красносулинского районов области. В ликвидации пожара задействована большая группировка пожарных, накануне его площадь составляла более тысячи квадратных метров.

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