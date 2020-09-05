Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 1,5 тысячи гектаров

Площадь природного пожара, который не первые сутки бушует на территории Ростовской области, увеличилась до более чем полутора тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— Природный пожар распространился на площадь в 1560 гектаров, — приводит агентство его слова.

По последним данным, в операции по тушению огня задействовано 469 человек и 124 единицы техники, из них семь с воздуха. Отмечается, что жилым зданиям стихия не угрожает.