Военные корабли России и Индии провели совместные учения в Бенгальском заливе

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели совместные артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy 2020. Манёвры военных флотов двух стран проходили в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

— К практическим совместным действиям с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляют фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", танкер "Шакти" и палубные вертолёты двух стран, — уточнили представители российского военного ведомства.

Российские противолодочные корабли, а также индийский фрегат "Ранвиджай" провели артиллерийскую стрельбу по надводной и воздушной целям. Условный противник был успешно уничтожен.