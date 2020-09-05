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Военные корабли России и Индии провели совместные учения в Бенгальском заливе

Из-за пандемии коронавируса военным пришлось отказаться от обмена офицерами связи, манёвры прошли в бесконтактном формате.

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Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели совместные артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy 2020. Манёвры военных флотов двух стран проходили в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

К практическим совместным действиям с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляют фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", танкер "Шакти" и палубные вертолёты двух стран, — уточнили представители российского военного ведомства.

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Впервые учения прошли в 2005 году во Владивостоке и Китае.

Российские противолодочные корабли, а также индийский фрегат "Ранвиджай" провели артиллерийскую стрельбу по надводной и воздушной целям. Условный противник был успешно уничтожен.

Также в море была отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. С российской стороны эту задачу выполнил большой морской танкер "Борис Бутома", с индийской — танкер "Шакти".

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