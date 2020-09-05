Россиянин "поддал жару" в мангал, но поджёг бассейн и себя — видео

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В Подмосковье двое мужчин проводили вечер у мангала, и один из них решил "поддать жару". Он принёс канистру бензина, чтобы подлить немного топлива в огонь. Однако не рассчитал своих сил, и на участке, где отдыхала компания, начался настоящий пожар. Всё происходящее друг "пиромана" снял на видео.

Как видно на представленных кадрах, герой ролика в панике сперва разлил немного горящего бензина прямо перед собой и поставил канистру на землю. В этот момент его друг, снимающий происходящее, предложил выбросить канистру в бассейн, чтобы не допустить дальнейшего пожара. Он показал своему другу направление в сторону каркасного бассейна, и уже через мгновение человек с горящей канистрой в руках побежал туда.

Однако расчёты снова подвели героя ролика. Донести объятую пламенем канистру до воды ему не удалось, она упала прямо перед бассейном, из-за чего бензин разлился и вспыхнул с новой силой. Среди отдыхающих началась настоящая паника. В какой-то момент стенки конструкции бассейна не выдержали, и вода хлынула наружу. Чем закончилась история — неизвестно, однако огонь, судя по всему, удалось потушить.