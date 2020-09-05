Экс-игрок "Реала" попался с почти 300 файлами детского порно на телефоне

Бывшему игроку футбольного клуба "Реал Мадрид" и сборной Германии Кристофу Метцельдеру предъявили обвинения в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на судебные материалы.

По данным журналистов, накануне состоялось первое слушание по делу, в ходе которого следователи сообщили о доказывающей обвинения находке на телефоне обвиняемого — 297 файлах, хранение которых нарушает законодательство.

Помимо самого 39-летнего Метцельдера в деле также фигурирует три свидетеля, с которыми он в период с 9 июля по 1 сентября 2019 года делился медиафайлами сомнительного характера через WhatsApp. Поводом расследования стало заявление девушки экс-футболиста. Год назад он отправил ей 15 фотографий с детской порнографией.

Метцельдер защищал цвета "Реала" с 2007 по 2010 год и в его составе стал чемпионом Испании. Также в составе "Боруссии" он выиграл чемпионат Германии и дошёл до финала кубка УЕФА. За национальную команду Метцельдер сыграл 47 матчей, выиграл серебро чемпионата мира 2002 года, бронзу мундиаля-2006 и серебро на чемпионате Европы в 2008 году.