Проституция по-вологодски. Оперативники накрыли разветвлённую сеть нелегальных порно-вебкам-студий

В пресс-службе Следственного управления СКР по Вологодской области рассказали Лайфу, что организованная группа вебкам-моделей базировалась в Череповце. Расследование уголовного дела пока продолжается, и в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершённых преступлений. Также сыщики внимательно анализируют деятельность преступной группы с целью выявления похожих фактов незаконной деятельности. Возможно, в области есть и другие вебкам-студии, которые прямо сейчас приносят организаторам баснословную прибыль.
Реальный секс. Фильмы, в которых актёры не имитировали постельные сценыЭротическими фильмами никогда не удивишь, а вот теми, в которых есть реальный секс, — ещё можно. Лайф собрал несколько скандальных и провокационных картин, которые залезли на территорию порнографии, оставшись при этом художественными фильмами.
Деятели провинциальной порноиндустрии
На крупную и разветвлённую порносеть оперативники вышли ещё в начале августа. После того как сыщики собрали необходимую доказательную базу, вечером 22 августа были проведены масштабные обыски сразу в 50 квартирах, снимаемых организаторами преступного бизнеса для ведения приватных видеочатов. Все три организатора уже сидят в СИЗО, им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографии. В квартире одного из них обнаружено около 18 млн. рублей.
Во время обысков в нелегальных студиях были также найдены наркотические и психотропные вещества. Оперативники изъяли большое количество цифровой и компьютерной техники, а также тематические товары из секс-шопа: фаллоимитаторы, хлысты и костюмы из латекса.
Двум из трёх задержанных всего по 20 лет. Главному организатору — 39. По некоторым данным, этот порномагнат якобы является лицом нетрадиционной ориентации и у него есть сообщник в Майами, который помогает с организацией приватчатов с состоятельными американцами.
Бизнес-модель для череповецких путан
Череповецкие дельцы задействовали для преступной деятельности около 70 девушек, которые оказывали порнографические услуги в специально оборудованных для этого студиях на съёмных квартирах. Всего оперативники обнаружили пока 30 таких студий.
Деятельность группы характеризовалась чёткой структурой с распределением ролей. Одни рекрутировали девушек в веб-модели и обучали их. Другие следили за техническим обеспечением незаконной деятельности и бесперебойным функционированием оборудования. В группе были и переводчики, которые поддерживали живое общение девушек и клиентов в чате. А так называемые спамеры обеспечивали постоянный приток новых клиентов. Группа ориентировалась в основном на иностранцев.
Все деньги переводились на анонимные биткоин-кошельки и обналичивались. По данным источника Лайфа, заработок модели начинался от 100 тысяч рублей в месяц. А звёзды приватных чатов зарабатывали гораздо больше. Для Череповца это большие деньги. Больше, чем может заработать рядовая проститутка.
Ответственность перед законом
Доказать факт изготовления порнографии в данном случае очень трудно. По закону контент в стиле ню должен быть зафиксирован на материальном носителе — диске или флешке и т.п. А во время онлайн-стриминга видео просто исчезает — нет ни записи, ни носителя. А если полицейские самостоятельно снимали и записывали модель, то получается, что они сами и занимались изготовлением порно. Поэтому в Рунете огромное количество приглашений поработать веб-моделью.
Учёные выяснили, сколько минут должен длиться "идеальный" сексОтмечается, что и мужчины, и женщины хотели бы большего, чем есть сейчас.
Однако в случае с деятелями череповецкой порноиндустрии ситуация для обвиняемых значительно осложнена наличием несовершеннолетней модели. По данным Лайфа, девушке исполнилось 17 лет и, возможно, она скрыла свой возраст от организаторов. Но это не освобождает от ответственности, и, согласно предъявленному обвинению, организаторам вебкам-бизнеса из Череповца грозит срок от восьми до 15 лет лишения свободы.