Проституция по-вологодски. Оперативники накрыли разветвлённую сеть нелегальных порно-вебкам-студий

В пресс-службе Следственного управления СКР по Вологодской области рассказали Лайфу, что организованная группа вебкам-моделей базировалась в Череповце. Расследование уголовного дела пока продолжается, и в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершённых преступлений. Также сыщики внимательно анализируют деятельность преступной группы с целью выявления похожих фактов незаконной деятельности. Возможно, в области есть и другие вебкам-студии, которые прямо сейчас приносят организаторам баснословную прибыль.

Деятели провинциальной порноиндустрии

На крупную и разветвлённую порносеть оперативники вышли ещё в начале августа. После того как сыщики собрали необходимую доказательную базу, вечером 22 августа были проведены масштабные обыски сразу в 50 квартирах, снимаемых организаторами преступного бизнеса для ведения приватных видеочатов. Все три организатора уже сидят в СИЗО, им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографии. В квартире одного из них обнаружено около 18 млн. рублей.

Видео © Следственный комитет Российской Федерации

Во время обысков в нелегальных студиях были также найдены наркотические и психотропные вещества. Оперативники изъяли большое количество цифровой и компьютерной техники, а также тематические товары из секс-шопа: фаллоимитаторы, хлысты и костюмы из латекса.

Двум из трёх задержанных всего по 20 лет. Главному организатору — 39. По некоторым данным, этот порномагнат якобы является лицом нетрадиционной ориентации и у него есть сообщник в Майами, который помогает с организацией приватчатов с состоятельными американцами.

Бизнес-модель для череповецких путан

Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Череповецкие дельцы задействовали для преступной деятельности около 70 девушек, которые оказывали порнографические услуги в специально оборудованных для этого студиях на съёмных квартирах. Всего оперативники обнаружили пока 30 таких студий.

Деятельность группы характеризовалась чёткой структурой с распределением ролей. Одни рекрутировали девушек в веб-модели и обучали их. Другие следили за техническим обеспечением незаконной деятельности и бесперебойным функционированием оборудования. В группе были и переводчики, которые поддерживали живое общение девушек и клиентов в чате. А так называемые спамеры обеспечивали постоянный приток новых клиентов. Группа ориентировалась в основном на иностранцев.

Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Все деньги переводились на анонимные биткоин-кошельки и обналичивались. По данным источника Лайфа, заработок модели начинался от 100 тысяч рублей в месяц. А звёзды приватных чатов зарабатывали гораздо больше. Для Череповца это большие деньги. Больше, чем может заработать рядовая проститутка.

Ответственность перед законом

Доказать факт изготовления порнографии в данном случае очень трудно. По закону контент в стиле ню должен быть зафиксирован на материальном носителе — диске или флешке и т.п. А во время онлайн-стриминга видео просто исчезает — нет ни записи, ни носителя. А если полицейские самостоятельно снимали и записывали модель, то получается, что они сами и занимались изготовлением порно. Поэтому в Рунете огромное количество приглашений поработать веб-моделью.