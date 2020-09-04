Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мать, забившая до смерти младенца под Волгоградом, писала в соцсетях, как тоскует по первому сыну

Страшный инцидент произошёл в городе Дубовке Волгоградской области.

193

Фото © Соцсети

Молодая мать Софья С., взбешённая тем, что её четырёхмесячный сын всё время плачет, с 30 августа по 1 сентября периодически наносила ему удары по голове и туловищу. Их оказалось не меньше пяти. Утром 2 сентября бездыханного младенца обнаружил сожитель девушки и сообщил в полицию.

Фото © Соцсети

Софья воспитывалась в детдоме, училась в профессиональном училище и к своим 20 годам уже дважды успела стала мамой. От первых отношений у неё тоже был сын, пишет "Остров свободы". Однако, когда у девушки с возлюбленным произошёл разлад, семья мужчины через суд добилась, чтобы мальчик жил с ними, а не с матерью.

Фото © Соцсети

После этого Софья постила фото сына у себя в соцсетях, рассказывая, как она якобы скучает. "Примерная мама" выкладывала снимки и со вторым малышом, кадры, где она беременная или прогуливается с коляской. Также в аккаунте появлялись милые фото с котятами — казалось, ничто не выдавало в ней жестокую убийцу.

Фото © Соцсети

Правоохранителям Софья тоже сначала заявила, что мальчик упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Но позже призналась, что действительно забила собственного ребёнка до смерти, и даже показала, как именно это сделала. Следователи завели уголовное дело.

Мать вела трогательный блог в память о погибшей 4-летней дочке, пока не призналась в ужасном

Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Выбор редакции

Loading...