Мать, забившая до смерти младенца под Волгоградом, писала в соцсетях, как тоскует по первому сыну

Молодая мать Софья С., взбешённая тем, что её четырёхмесячный сын всё время плачет, с 30 августа по 1 сентября периодически наносила ему удары по голове и туловищу. Их оказалось не меньше пяти. Утром 2 сентября бездыханного младенца обнаружил сожитель девушки и сообщил в полицию.

Фото © Соцсети

Софья воспитывалась в детдоме, училась в профессиональном училище и к своим 20 годам уже дважды успела стала мамой. От первых отношений у неё тоже был сын, пишет "Остров свободы". Однако, когда у девушки с возлюбленным произошёл разлад, семья мужчины через суд добилась, чтобы мальчик жил с ними, а не с матерью.

Фото © Соцсети

После этого Софья постила фото сына у себя в соцсетях, рассказывая, как она якобы скучает. "Примерная мама" выкладывала снимки и со вторым малышом, кадры, где она беременная или прогуливается с коляской. Также в аккаунте появлялись милые фото с котятами — казалось, ничто не выдавало в ней жестокую убийцу.

Фото © Соцсети