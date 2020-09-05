Лось прогулялся по улицам Петербурга и попал на видео

По словам авторов ролика, парнокопытное двигалось по проезжей части на пересечении Долгоозёрной улицы и проспекта Авиаконструкторов. Лось, как и подобает всем жителям Северной столицы, смирно постоял на светофоре, а затем ушёл на тротуар. Очевидцы считают, что животное прибежало в город из Юнтоловского заказника.