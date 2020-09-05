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Лось прогулялся по улицам Петербурга и попал на видео

Парнокопытное постояло на светофоре, а затем свернуло на тротуар.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Утром 5 сентября жители Санкт-Петербурга засняли лося, мирно гуляющего по улицам города. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

По словам авторов ролика, парнокопытное двигалось по проезжей части на пересечении Долгоозёрной улицы и проспекта Авиаконструкторов. Лось, как и подобает всем жителям Северной столицы, смирно постоял на светофоре, а затем ушёл на тротуар. Очевидцы считают, что животное прибежало в город из Юнтоловского заказника.

Жители Петербурга в последнее время стали часто видеть лосей на улицах. Это объясняется тем, что у животных начался период размножения. Специалисты советуют не приближаться к ним. Автомобилистам рекомендуется остановиться и покинуть место встречи.

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