Цукерберг предупредил об угрозе беспорядков США после президентских выборов

В период между днём выборов нового американского президента, которые состоятся 3 ноября, и оглашением их результатов в США могут вспыхнуть массовые беспорядки и погромы. Такое мнение высказал основатель и глава социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг в интервью порталу Axios.

— К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать всё возможное, чтобы снизить риск насилия, — заявил Цукерберг.

Он уточнил, что подсчёты голосов обычно занимают от нескольких дней до пары недель и что в этом нет ничего незаконного. Это надо донести до граждан США, отмечает глава соцсети. Одновременно с этим в самом "Фейсбуке" пройдут изменения. Программисты создают алгоритм, чтобы помечать посты в соцсети, которые могут "лишить результаты выборов легитимности". Также маркироваться будут и посты самих кандидатов на пост главы Белого дома, если вдруг они объявят о своей победе ещё до оглашения официальных результатов голосования.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.