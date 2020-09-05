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Цукерберг предупредил об угрозе беспорядков США после президентских выборов

По словам создателя "Фейсбука", ведётся разработка алгоритмов для соцсетей, которые помогут "защитить демократию".

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Глава Facebook Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / DPA / Tobias Hase

В период между днём выборов нового американского президента, которые состоятся 3 ноября, и оглашением их результатов в США могут вспыхнуть массовые беспорядки и погромы. Такое мнение высказал основатель и глава социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг в интервью порталу Axios.

К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать всё возможное, чтобы снизить риск насилия, — заявил Цукерберг.

Он уточнил, что подсчёты голосов обычно занимают от нескольких дней до пары недель и что в этом нет ничего незаконного. Это надо донести до граждан США, отмечает глава соцсети. Одновременно с этим в самом "Фейсбуке" пройдут изменения. Программисты создают алгоритм, чтобы помечать посты в соцсети, которые могут "лишить результаты выборов легитимности". Также маркироваться будут и посты самих кандидатов на пост главы Белого дома, если вдруг они объявят о своей победе ещё до оглашения официальных результатов голосования.

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Он также отметил, что не наблюдает "системного" расизма к темнокожим в рядах полиции.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.

А новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские произвели несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован.

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