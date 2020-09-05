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Канье Уэст подал заявки на участие в выборах президента США в двух новых штатах

Власти проверяют представленные рэпером документы.

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Американский рэпер Канье Уэст подал документы в штатах Кентукки и Миссисипи для регистрации себя в качестве независимого кандидата на выборах президента США. О получении соответствующих документов сообщили губернаторы обоих штатов.

Тщательно проверяют представленные документы, в том числе предполагаемую петицию с 19 тысячами подписей, чтобы определить, имеет ли Уэст право на то, чтобы появиться (в избирательном бюллетене. — Прим. Лайфа), — написал глава канцелярии губернатора Кентукки Майкл Адамс на своей странице в "Твиттере", разместив фото заявки рэпера.

По данным телеканала WJTV, канцелярия губернатора Миссисипи получила заявку о регистрации репера с 1219 подписями местных жителей. Решение по данной заявке власти штата должны дать 8 сентября.

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По данным прессы, друзья пары не верят, что звёздный союз продлится дольше нескольких месяцев.

Напомним, Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party). Позднее он признал, что его участие в выборах президента США 2020 года обречено на провал, но продолжил подавать заявки на регистрацию своей кандидатуры в новых штатах.

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