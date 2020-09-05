Канье Уэст подал заявки на участие в выборах президента США в двух новых штатах

Американский рэпер Канье Уэст подал документы в штатах Кентукки и Миссисипи для регистрации себя в качестве независимого кандидата на выборах президента США. О получении соответствующих документов сообщили губернаторы обоих штатов.

— Тщательно проверяют представленные документы, в том числе предполагаемую петицию с 19 тысячами подписей, чтобы определить, имеет ли Уэст право на то, чтобы появиться (в избирательном бюллетене. — Прим. Лайфа), — написал глава канцелярии губернатора Кентукки Майкл Адамс на своей странице в "Твиттере", разместив фото заявки рэпера.

По данным телеканала WJTV, канцелярия губернатора Миссисипи получила заявку о регистрации репера с 1219 подписями местных жителей. Решение по данной заявке власти штата должны дать 8 сентября.