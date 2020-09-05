В национальном парке в Зимбабве по неизвестной причине умерло 22 слона

В национальном парке Хванге в Зимбабве неожиданно умерло 22 слона. Большинство из них были найдены мёртвыми в лесу Пандамасуэ, передаёт CBC.

Местные власти выясняют причину гибели млекопитающих. Они не считают, что к смертям слонов причастны браконьеры — бивни обнаруженных животных были на месте. Специалисты склоняются к версии о том, что у слонов некая инфекция.

Earlier this year, over 350 elephants died mysteriously in Botswana. Now, 22 elephants have died in neighboring Zimbabwe – and scientists are trying to determine the cause. https://t.co/D2kNL2Lt52 pic.twitter.com/dXpwKfuO0I — CBS News (@CBSNews) September 4, 2020

Эксперты придерживаются мнения, что молодые слоны были слишком низкими, чтобы питаться листьями с верхушек деревьев. Поэтому животным приходилось употреблять листья, висевшие близко от земли, и траву. С ними в организм и могли попасть смертоносные бактерии.