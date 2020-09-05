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В национальном парке в Зимбабве по неизвестной причине умерло 22 слона

Причину загадочной гибели животных выясняют специалисты, версия о браконьерстве исключена.

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Фото © Pixabay

В национальном парке Хванге в Зимбабве неожиданно умерло 22 слона. Большинство из них были найдены мёртвыми в лесу Пандамасуэ, передаёт CBC.

Местные власти выясняют причину гибели млекопитающих. Они не считают, что к смертям слонов причастны браконьеры — бивни обнаруженных животных были на месте. Специалисты склоняются к версии о том, что у слонов некая инфекция.

Эксперты придерживаются мнения, что молодые слоны были слишком низкими, чтобы питаться листьями с верхушек деревьев. Поэтому животным приходилось употреблять листья, висевшие близко от земли, и траву. С ними в организм и могли попасть смертоносные бактерии.

В Малайзии задержали крупную партию слоновой кости

Таможенники Порт Кланга задержали двух граждан Китая, пытавшихся провезти в страну полтонны редкой слоновой кости стоимостью около 1 млн долларов.

Напомним, в 2015 году в Зимбабве браконьеры отравили слонов цианидом. Нелегальные охотники жестоко расправились с животными, закачав яд в апельсины.

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