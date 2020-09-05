"Возвращаем Москве её жемчужину". Собянин открыл легендарный Северный речной вокзал

В Москве с сегодняшнего дня гостей вновь принимают Северный речной вокзал и расположенный рядом парк. На открытии "жемчужины" города присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.
Глава столицы осмотрел работы по реставрации вокзального здания и прогулялся по полностью преобразившейся набережной вместе с первыми посетителями парка. Он отметил, что рабочим удалось сохранить большинство оригинальных элементов, исторический интерьер, в частности витражи, панно, часы и позолоченные люстры. На здание была возвращена крупная звезда, венчавшая его на протяжении 80 лет. Ежедневно вокзал сможет принимать до 24 судов.
— Получилось прекрасное место для отдыха москвичей. Лучший подарок ко Дню города. С праздником! — обратился Собянин к жителям и гостям города.
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Ранее Собянин рассказал, что за минувший год в столице удалось воплотить множество проектов, включая открытие новых станций метро и МЦД, больниц, спортивных центров. Собянин напомнил, что в этом году распахнул свои двери и тематический парк развлечений "Остров мечты".