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"Возвращаем Москве её жемчужину". Собянин открыл легендарный Северный речной вокзал

Мэр отметил, что для города это знаковое место.

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Фото © VK / mossobyanin

В Москве с сегодняшнего дня гостей вновь принимают Северный речной вокзал и расположенный рядом парк. На открытии "жемчужины" города присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава столицы осмотрел работы по реставрации вокзального здания и прогулялся по полностью преобразившейся набережной вместе с первыми посетителями парка. Он отметил, что рабочим удалось сохранить большинство оригинальных элементов, исторический интерьер, в частности витражи, панно, часы и позолоченные люстры. На здание была возвращена крупная звезда, венчавшая его на протяжении 80 лет. Ежедневно вокзал сможет принимать до 24 судов.

Получилось прекрасное место для отдыха москвичей. Лучший подарок ко Дню города. С праздником! — обратился Собянин к жителям и гостям города.

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Глава государства назвал Москву динамичной и наполненной интересными прорывными решениями.

Ранее Собянин рассказал, что за минувший год в столице удалось воплотить множество проектов, включая открытие новых станций метро и МЦД, больниц, спортивных центров. Собянин напомнил, что в этом году распахнул свои двери и тематический парк развлечений "Остров мечты".

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Вскоре на шпиле здания появится звезда, усыпанная полудрагоценными камнями, а на набережной раскинется парк и зона отдыха.

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