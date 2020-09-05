Дружелюбные и жизнерадостные. Кинологи назвали лучшие породы собак для содержания в квартире

Вельш-корги-пемброк, пудель, такса, чихуа-хуа, йоркширский терьер и немецкий шпиц вошли в топ-10 наиболее подходящих для городской жизни собак. Они нормально будут себя чувствовать даже в небольшой квартире. Список пород составил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в честь Дня Москвы.

— В топ-10 вошли вельш-корги-пемброк, пудель, такса, чихуа-хуа, английский кокер-спаниель, цвергшнауцер, вест-хайленд-уайт-терьер, йоркширский терьер, немецкий шпиц и французский бульдог. Данные породы отличаются особым дружелюбием и жизнерадостностью, они готовы всегда следовать за своим хозяином, легко приспосабливаются к городской жизни и комфортно проживают в условиях городской квартиры, – сказал глава РКФ в интервью агентству городских новостей "Москва".

Как отметил Владимир Голубев, крупных собак, например таких, как овчарки, крайне сложно держать в квартире. А вот корги могут составить человеку компанию в спокойной обстановке, но, если захочется активности, они поддержат самые подвижные игры.

— Эти животные отличаются отважностью и высокоразвитым интеллектом. Вельш-корги любят подвижные игры, хорошо дрессируются и с огромной радостью составят вам компанию на прогулке в городе. Йоркширские терьеры — очевидный и очень хороший вариант, — пояснил Голубев.

По словам кинолога, немецкие шпицы, такса, вест-хайленд-уайт-терьер и английский кокер-спаниель хорошо подстраиваются к квартирным условиям.

— Лучше всего присмотреться к более мелким разновидностям такс — миниатюрным и кроличьим. Вест-хайленд-уайт-терьер — порода, которая подойдёт любителям яркого темперамента, — добавил специалист.

Цвергшнауцеры, которые являются самыми маленькими в мире служебными собаками, готовы составить компанию человеку даже в самой небольшой квартире, отметил Владимир Голубев. А те, кому симпатичны именно служебные собаки, могут обратить внимание на пуделей. Но важно помнить, что им нужны активные прогулки и дрессировка, а также постоянный уход за шерстью.