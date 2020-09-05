"Москва смогла". Путин поблагодарил врачей и волонтёров за борьбу с эпидемией

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Президент России Владимир Путин, выступая перед концертом в московском парке "Зарядье" по случаю Дня города, ещё раз поблагодарил врачей и волонтёров за работу в период эпидемии новой коронавирусной инфекции.

— Наша столица первой в стране — всё это мы хорошо знаем — столкнулась с этой опасной и тогда ещё абсолютно неизвестной угрозой. И здесь вместе с федеральными органами власти за крайне короткий срок было организовано всё необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города и, что самое главное, безопасности людей, москвичей, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что экстренные службы "действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно".

— Сделать это в таком огромном, многомиллионном мегаполисе было непросто. Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран, но Москва — Москва смогла, — подчеркнул президент.

Путин заметил, что в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплочённость, дисциплину, а опыт Москвы оказался важен для других регионов страны.

— Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны. Московские врачи провели в режиме онлайн множество обучающих семинаров, десятки раз сами лично выезжали в регионы, столица передала медицинское оборудование, лекарства. Москва была вместе с Россией, Россия — с Москвой, — напомнил президент.