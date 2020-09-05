Сахалинский вулкан выбросил пепел на высоту 3,5 километра

Вулкан Эбеко, который находится недалеко от Северо-Курильска, выбросил в небо огромный столб пепла. Об этом сообщает региональное управление МЧС России на своей странице во "ВКонтакте".

— В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до 3,5 км, — пишет ведомство.

Отмечается, что шлейф пепла распространился на юго-восток на расстояние до трёх километров. Города Северо-Курильска, рядом с которым расположен вулкан, это не коснулось. Не было там и запаха сероводорода. Угрозы населению нет.

Напомним, что высота вулкана составляет 1156 метров. Он находится в северной части хребта Вернадского. В конце июня 2020 года Эбеко извергался на высоту до 4 км над уровнем моря, тогда шлейф распространился на юг.