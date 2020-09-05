Ушёл в "романтические настроения". Нашлось объяснение пропажи Емельяненко после поражения

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что после поражения от Магомеда Исмаилова боец смешанного стиля Александр Емельяненко ушёл в "романтические настроения".
После боя в Сочи Емельяненко не даёт интервью и не ведёт аккаунты в социальных сетях. По словам Яценко, думать о будущем спортсмена и обсуждать перспективы можно будет, когда экс-чемпион мира по версии ProFC будет готов тренироваться и продолжать карьеру.
— У Александра именно тот период, когда он ушёл опять в "романтические настроения", — сказал глава ACA в беседе с YouTube-каналом "Ушатайка".
Исмаилов размазал Александра Емельяненко, сотворив сенсацию в СочиСенсационно завершился турнир АСА 107 в Сочи.
Ранее Лайф рассказывал, что ждёт Емельяненко после безвольного кровавого проигрыша.