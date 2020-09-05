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Ушёл в "романтические настроения". Нашлось объяснение пропажи Емельяненко после поражения

Поединок между российскими бойцами прошёл в Сочи 24 июля.

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Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов после главного боя на турнире АСА 107. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что после поражения от Магомеда Исмаилова боец смешанного стиля Александр Емельяненко ушёл в "романтические настроения".

После боя в Сочи Емельяненко не даёт интервью и не ведёт аккаунты в социальных сетях. По словам Яценко, думать о будущем спортсмена и обсуждать перспективы можно будет, когда экс-чемпион мира по версии ProFC будет готов тренироваться и продолжать карьеру.

У Александра именно тот период, когда он ушёл опять в "романтические настроения", — сказал глава ACA в беседе с YouTube-каналом "Ушатайка".

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