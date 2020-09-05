Ушёл в "романтические настроения". Нашлось объяснение пропажи Емельяненко после поражения

После боя в Сочи Емельяненко не даёт интервью и не ведёт аккаунты в социальных сетях. По словам Яценко, думать о будущем спортсмена и обсуждать перспективы можно будет, когда экс-чемпион мира по версии ProFC будет готов тренироваться и продолжать карьеру.