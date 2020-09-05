Путин объяснил важность закрепления статуса Госсовета в конституции

Статус и роль Госсовета необходимо было "затвердить" в Конституции РФ для того, чтобы придать ему большее значение и показать его эффективность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 24".
— Мне кажется, именно потому что работает, то его нужно затвердить в основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение, — объяснил Путин.
В качестве примера эффективного Госсовета президент привёл совместную подготовку программы реорганизации первичного звена здравоохранения членами совета и главами регионов страны. Путин рассказал, что при создании органа в начале 2000-х он руководствовался необходимостью закрепить губернаторский корпус "в федеральной повестке дня", дав им тем самым почувствовать себя востребованными на федеральном уровне.
Путин рассказал, что помогло "не пропустить удары" коронавируса в регионахПрезидент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.
Ранее Путин заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что Россия — это не "страна-бензоколонка", а государство с ярко выраженными технологическими возможностями.