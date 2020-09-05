Пентагон опубликовал видео полёта ядерных бомбардировщиков США над Украиной

Американские военные опубликовали видеоотчёт о полёте трёх стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США над территорией Украины и в непосредственной близости к Крыму и Азовскому морю. На кадрах, снятых из кабины одной из машин, виден процесс подготовки к полёту, взлёт и дальнейшее пилотирование. Когда американские самолёты оказываются над территорией Незалежной, их начинают сопровождать украинские истребители.

— Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины, — говорится в сообщении Командования ВВС США в Европе.

Утверждается, что данный полёт был давно запланирован в рамках переброски шести американских B-52H на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании.

— Миссия предоставила партнёрам ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолёты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США, союзников по НАТО и партнёров возможностью для сдерживания России, — добавили представители американского командования.