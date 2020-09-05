В России сегодня начали применять индивидуальные тарифы ОСАГО

В России вступило в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО. Его диапазон для автомобилей физических лиц составит 2471–5436 рублей.

Тарифный коридор по легковым автомобилям юридических лиц расширился на 20% в обе стороны, для грузовиков расширение границ коридора по ОСАГО предусмотрено на 20% вверх. Для машин такси границы коридора расширяются на 30% как вверх, так и вниз. Для городского общественного транспорта — автобусов, трамваев и троллейбусов — тарифы расширяются на 5% вниз.

Напомним, с 24 августа в силу вступил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Теперь страховые компании могут учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса. На расчёт итоговой стоимости премии влияет группа факторов. Повышенный тариф ждёт грубых нарушителей правил дорожного движения, а также тех, кто получал наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ряд факторов страховщики будут выделять самостоятельно.