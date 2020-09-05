Россиянам объяснили особые правила въезда в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы снова открыты для россиян. Но, прежде чем ринуться на отдых на любимые курорты, туристам следует ознакомиться с новыми правилами въезда в эти страны. Их разъяснила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На Мальдивы открыты рейсы до города Мале, в Египет — только в Каир, в ОАЭ — в Дубай. Россиянам для въезда на Мальдивы виза не требуется, в Эмиратах она бесплатная, в Египте придётся заплатить $25. Главным условием для въезда в эти страны станет наличие отрицательного теста на коронавирус. Так, Египет и Мальдивы требуют предоставить результаты анализа, сделанного не позже 72 часов до путешествия, а ОАЭ — не позднее чем за 96 часов. Важная ремарка — срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.

Кроме того, для въезда в Каир нужно предоставить результаты теста на арабском или английском языках, в электронном или бумажном виде, в Дубае — на английском языке и только в печатном варианте. Даже при наличии справки после прилёта в ОАЭ нужно будет сделать дополнительный анализ на CoViD-19.

Также россиянам придётся потратиться на медицинскую страховку, в которую будет включено лечение от коронавирусной инфекции. Авиакомпания Emirates включила стоимость международной страховки в цену билета.