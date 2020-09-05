В Самаре эвакуатор уронил "восьмёрку" на "тойоту" — видео

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В Самаре эвакуатор уронил "восьмёрку" на припаркованную рядом "тойоту". Очевидец произошедшего снял очень эмоциональное видео. Он пытался узнать у полицейских, почему они не проконтролировали ситуацию.

— А что у вас эвакуаторщик делает? Вы не должны его контролировать? И что вы наконтролировали? — кричал разъярённый мужчина.

Автор записи отметил, что ролик снимает "как гражданин". Вероятно, ни одна из повреждённых машин ему не принадлежала. В беседе с порталом 63.ru очевидец событий рассказал, что после удара "восьмёрки" о внедорожник эвакуатор просел, а автомобиль упал на землю.