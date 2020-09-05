Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Самаре эвакуатор уронил "восьмёрку" на "тойоту" — видео

Работника службы эвакуации, по всей вероятности, ждёт разбирательство.

1051

Видео © VK / typical_samara

В Самаре эвакуатор уронил "восьмёрку" на припаркованную рядом "тойоту". Очевидец произошедшего снял очень эмоциональное видео. Он пытался узнать у полицейских, почему они не проконтролировали ситуацию.

А что у вас эвакуаторщик делает? Вы не должны его контролировать? И что вы наконтролировали? — кричал разъярённый мужчина.

Эвакуатор с госномером серии ЕКХ уронил иномарку у спецстоянки задержанных машин

Автор записи отметил, что ролик снимает "как гражданин". Вероятно, ни одна из повреждённых машин ему не принадлежала. В беседе с порталом 63.ru очевидец событий рассказал, что после удара "восьмёрки" о внедорожник эвакуатор просел, а автомобиль упал на землю.

Ранее в Ставрополе эвакуатор уронил внедорожник Toyota Land Cruiser 200 на автомобиль Toyota Camry, повредив капот.

Выбор редакции

Loading...