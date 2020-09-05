Коренастая и большеголовая. Учёные поняли, как выглядела гигантская древняя акула

Впервые учёным удалось с большой точностью реконструировать пропорции и внешний вид гигантской вымершей акулы — мегалодона, сообщает Nature.
По данным издания, за основу учёные из Университета Суонси взяли размеры пяти современных акул. Авторы исследования пришли к выводу, что мегалодон был коренастым и с большой головой.
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Взрослая особь достигала в длину 16 метров, из которых голова составляла 4,65 метра, а спинной плавник — 1,62 метра.
Рыбак нашёл голову акулы весом 100 кг, и все боятся монстра, напавшего на неёРыбак из Австралии по имени Джейсон вытащил из океана откушенную голову гигантской акулы. Кто её откусил и какого размера должен быть этот монстр?
Отмечается, что эти древние хищники могли быстро двигаться на короткие дистанции. Размер головы свидетельствует, что укус мегалодона был сильнее, чем у белой акулы.
В 2018 году на австралийском пляже в 100 километрах от Мельбурна палеонтологу-любителю Филиппу Маллали в руки попала уникальная находка — элементы челюсти доисторической акулы. Хищник, обитавший в океанах планеты 20–30 миллионов лет назад, в два раза превосходит по размерам современную белую акулу.