Коренастая и большеголовая. Учёные поняли, как выглядела гигантская древняя акула

Впервые учёным удалось с большой точностью реконструировать пропорции и внешний вид гигантской вымершей акулы — мегалодона, сообщает Nature.

По данным издания, за основу учёные из Университета Суонси взяли размеры пяти современных акул. Авторы исследования пришли к выводу, что мегалодон был коренастым и с большой головой.

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Взрослая особь достигала в длину 16 метров, из которых голова составляла 4,65 метра, а спинной плавник — 1,62 метра.

Отмечается, что эти древние хищники могли быстро двигаться на короткие дистанции. Размер головы свидетельствует, что укус мегалодона был сильнее, чем у белой акулы.