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Стало известно о проблемах со здоровьем умершего на треке 22-летнего велогонщика

Павел Свешников потерял сознание во время групповой гонки и больше в себя не приходил.

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Фото © Instagram / pavel_sveshnikov

Умерший на Гран-при Москвы 22-летний велогонщик Павел Свешников имел проблемы со здоровьем, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов на церемонии в память о молодом спортсмене.

Велоспорт не прощает ошибок. Всё, что вчера произошло, было связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем. Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углублённое медобследование и перестраховаться, — заявил глава ФВСР.

Екимов признался, что и сам, бывало, принимал участие в соревнованиях, несмотря на недомогание. Он добавил, что "геройство — это хорошо, но жизнь короткая".

"Мечтал о больших результатах". Тренер рассказал о велогонщике, умершем на Гран-при Москвы

Наставник выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Напомним, Павел Свешников потерял сознание на Гран-при Москвы и упал во время групповой гонки. Несмотря на усилия медиков, жизнь спортсмена спасти не удалось.

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