Стало известно о проблемах со здоровьем умершего на треке 22-летнего велогонщика

Умерший на Гран-при Москвы 22-летний велогонщик Павел Свешников имел проблемы со здоровьем, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов на церемонии в память о молодом спортсмене.

— Велоспорт не прощает ошибок. Всё, что вчера произошло, было связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем. Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углублённое медобследование и перестраховаться, — заявил глава ФВСР.

Екимов признался, что и сам, бывало, принимал участие в соревнованиях, несмотря на недомогание. Он добавил, что "геройство — это хорошо, но жизнь короткая".