Четыре человека погибли при столкновении машины с огромным лосем в Псковской области

Легковой автомобиль ночью столкнулся с огромным лосем неподалёку от деревни Дуловки Псковской области. По данным пресс-службы регионального УМВД, авария случилась в 00:40. В результате столкновения автомобиль Lifan X60 вылетел в кювет и перевернулся.
В ДТП с двумя легковушками и фурой в Самарской области погибло четыре человекаПравоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.
Погибли трое мужчин и одна женщина. Ещё одного человека доставили в больницу в Псков. Судя по кадрам Лайфа с места аварии, лось также погиб.
Ранее в Анапе девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса. Среди пострадавших семеро пассажиров маршрутки и двое — автобуса.