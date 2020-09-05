Четыре человека погибли при столкновении машины с огромным лосем в Псковской области

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) 1 / 3

Легковой автомобиль ночью столкнулся с огромным лосем неподалёку от деревни Дуловки Псковской области. По данным пресс-службы регионального УМВД, авария случилась в 00:40. В результате столкновения автомобиль Lifan X60 вылетел в кювет и перевернулся.

Погибли трое мужчин и одна женщина. Ещё одного человека доставили в больницу в Псков. Судя по кадрам Лайфа с места аварии, лось также погиб.