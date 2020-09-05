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Четыре человека погибли при столкновении машины с огромным лосем в Псковской области

После удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

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Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Легковой автомобиль ночью столкнулся с огромным лосем неподалёку от деревни Дуловки Псковской области. По данным пресс-службы регионального УМВД, авария случилась в 00:40. В результате столкновения автомобиль Lifan X60 вылетел в кювет и перевернулся.

В ДТП с двумя легковушками и фурой в Самарской области погибло четыре человека

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

Погибли трое мужчин и одна женщина. Ещё одного человека доставили в больницу в Псков. Судя по кадрам Лайфа с места аварии, лось также погиб.

Ранее в Анапе девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса. Среди пострадавших семеро пассажиров маршрутки и двое — автобуса.

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