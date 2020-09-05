Шесть кондиционеров взорвались в мечети в Бангладеш, погибло 11 человек

Сразу шесть кондиционеров взорвались во время пятничной молитвы в мечети города Нараянгандж в Бангладеш. Более 50 человек были экстренно доставлены в Национальный институт ожогов и пластической хирургии шейха Хасины в Дакке, 11 из них к утру 5 сентября скончались.

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Главврач медучреждения Перт Шанкар сообщил на пресс-конференции, что среди жертв один ребёнок. Имам и муэдзин мечети, фотокорреспондент, сотрудник районной администрации и ещё 36 человек находятся в больнице с ожогами как минимум 30% тела.

По данным Bdnews 24, в результате взрывов в мечети вылетели окна и оплавились установленные на потолке вентиляторы. Согласно предварительной версии, кондиционеры взорвались из-за скопления газа после утечки из трубопровода.